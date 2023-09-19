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Гафин — о трансфере Бителло: после закрытия ТО в Европе вышли на цифры, которые устраивали "Динамо"

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Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о покупке командой полузащитника "Гремио" Бителло.
Фото: "Чемпионат"
"Основная сложность трансфера Бителло была в том, что до закрытия трансферного окна в Европе "Гремио" отказывалось продавать футболиста по той цене, которую мы считали оптимальной. После закрытия европейского окна у нас появилась возможность выйти на цифры, которые нас устраивали", — сказал Гафин.

Функционер отметил, что любой большой трансфер сопровождается не только переговорами между клубами, но и с футболистом и его агентами, у которых есть свои интересы. Гафин не стал отвечать на вопрос, стоил ли "Динамо" Бителло 10 миллионов евро, но считает сумму, которую клуб заплатил за игрока, оптимальной.

Источник: Sport24.


Бителло Гафин Динамо Российские трансферы
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