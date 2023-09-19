— Готовимся к каждой серии, разбираем, анализируем, сегодняшний матч не был исключением. Рад, что удалось отбить два удара. Первый — предполагал, потому что Тюкавин большинство ударов наносит в этот угол. А Федя начал ждать моего движения, я остался в центре, поэтому, наверное, он немного растерялся. Это очень важная победа для нас.
Напомним, сегодня, 19 сентября 2023 года, "Краснодар" на своем поле сыграл против московского "Динамо" в рамках матча группового этапа пути РПЛ Кубка России. В основное время игры команды не сумели определить сильнейшего – 1:1. Дело дошло до серии 11-метровых ударов. И по пенальти сильнее оказались "быки", которые победили со счетом 4:2. Отметим, что главным героем встречи стал голкипер Станислав Агкацев. Он сумел отбить два удара с точки, что позволило "Краснодару" одержать викторию над бело-голубыми.
Источник: "Матч ТВ"
Агкацев: Смолов во время пенальти начал ждать моего движения, я остался в центре, поэтому он растерялся
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал победу своей команды над московским "Динамо" в серии пенальти в игре Кубка России.
Фото: РИА Новости