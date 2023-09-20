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Защитник "Спартака" Классен: конечно, каждый футболист хочет играть больше

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Защитник "Спартака" Леон Классен прокомментировал свое игровое время в составе "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
– Рад каждой минуте, которую получаю. Если дают шанс, всегда выкладываюсь на все 100%. Конечно, каждый футболист хочет играть больше. Но моя задача – выкладываться на поле и на тренировках, – цитирует Классена "СЭ".

Накануне 23-летний россиянин вышел на поле в стартовом составе "Спартака" в выездном матче 4-го тура группы D против "Пари НН" (3:0) и стал автором первого забитого гола. В стартовавшем сезоне Классен принял участие в 3 кубковых играх за "красно-белых" и не провел ни одного матча в чемпионате страны.


Спартак Нижний Новгород Классен
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