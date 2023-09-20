– Читал, что наша великая Тарасова раскритиковала Карпина за то, что он посоветовал игрокам уезжать из РПЛ. Я с этим не соглашусь, потому что Карпин говорит правильные вещи. В данный момент надо уезжать.
Я сам говорил, что надо уезжать, если есть возможность. Захарян – один из самых ликвидных футболистов в России. Слава богу, что он уехал. Надеюсь, он будет расти. Главное, чтобы у него была практика, – цитирует Титова Metaratings.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после ничьей с Катаром (1:1), что рекомендует российским футболистам уезжать из РПЛ в иностранные клубы, если у них есть такая возможность. 54-летний специалист связал свой совет с более высоким уровнем интенсивности в европейских топ-лигах. Данное заявление из уст наставника "Ростова" и национальной команды вызвало широкий общественный резонанс.
В августе Арсен Захарян перешел из "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" и вышел на замену в трех матчах чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. В минувшее воскресенье 20-летний россиянин появился на поле на 81-й минуте выездной встречи на "Сантьяго Бернабеу" с мадридским "Реалом" (1:2) и пять раз коснулся мяча.
Титов: великая Тарасова раскритиковала Карпина. Я сам говорил, что надо уезжать
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов поддержал высказывание главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, который призвал отечественных футболистов при возможности уезжать в иностранные лиги.
Фото: ФК "Спартак"