"Проведель играет в достаточно серьёзном клубе, в итальянском чемпионате, что говорит о его хорошем уровне... Здорово, что у Ивана это получилось [забить в Лиге чемпионов]. Но это не означает, что он достоин получить приглашение в сборную России. У нас вызывается по пять человек, поэтому Иван будет шестым. Он бы практически не имел шансов пробиться в ведущую пятерку", — сказал Нигматуллин.
Напомним, Проведель сравнял счёт ударом головой в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", забив в ворота Яна Облака. 29-летний спортсмен, имеющий русские корни, уже вызывался в расположение сборной Италии, но не успел провести за команду ни одного матча. Его контракт с "Лацио", за который он играет второй сезон, рассчитан на четыре года.
Источник: Metaratings.
Нигматуллин — о Проведеле: здорово, что забил в ЛЧ, но это не означает, что он достоин приглашения в сборную России
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратаре "Лацио" Иване Проведеле.
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