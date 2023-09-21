"Ярошик умный тренер, с хорошим пониманием тактических вещей. Но есть такое мнение: он был слишком мягким, и это главная ошибка", — сказал Адамов.
Спортсмен отметил, что чешский специалист прощал игрокам на поле слишком много ошибок, не было втыков после матча за неудачные действия, из-за чего, во многом, у Ярошика и не получилось в команде.
Источник: Sport24.
Адамов — про Ярошика: Иржи — умный тренер, но слишком мягкий. Это главная ошибка
Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов высказался о бывшем главном тренере команды Иржи Ярошике.
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