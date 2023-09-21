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Адамов — про Ярошика: Иржи — умный тренер, но слишком мягкий. Это главная ошибка

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Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов высказался о бывшем главном тренере команды Иржи Ярошике.
Фото: Getty Images
"Ярошик умный тренер, с хорошим пониманием тактических вещей. Но есть такое мнение: он был слишком мягким, и это главная ошибка", — сказал Адамов.

Спортсмен отметил, что чешский специалист прощал игрокам на поле слишком много ошибок, не было втыков после матча за неудачные действия, из-за чего, во многом, у Ярошика и не получилось в команде.

Источник: Sport24.


Ярошик Адамов Оренбург
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