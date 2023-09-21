– Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи – арена "Зенита" в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча, – приводит слова Джунана Sport24.
Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для проведения товарищеского матча между сборными России и Камеруна 12 октября является стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Ранее Telegram-канал "Мутко против" называл в качестве альтернативных домашних арен для этой встречи стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде. Кроме того, ведутся переговоры по поводу организации контрольной игры между Россией и Кенией 16 октября, однако пока окончательного решения не принято.
Федерация футбола Камеруна: рассматриваем пока один стадион для товарищеского матча – арена "Зенита" в Санкт-Петербурге
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча со сборной России 12 октября в России.
Фото: Федерация футбола Камеруна