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Экс-игрок "Зенита" Евсеев — о Халке: бывало, мяч попадал в защитников, а потом приходилось вмешиваться врачам

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Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Евсеев вспомнил, как играл в одной команде с Халком.
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
"Иногда казалось, что он бьет по резиновому мячу. Думаю, если бы он в матчах сам бил чаще, то статистика была еще лучше. На тренировках бывало такое, что мяч попадал в защитников, а потом приходилось вмешиваться врачам", — сказал Евсеев.

Халк был футболистом клуба из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год. За это время нападающий стал автором 77 голов и 59 результативных передач в 148 встречах во всех турнирах. Вместе с российской командой спортсмен выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Сейчас Халк играет за "Атлетико Минейро".

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Зенит Халк Атлетико Минейро Евсеев Текстильщик
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