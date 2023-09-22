"Я готов и 12 часов летать ради сборной. Я выхожу играть за свою страну, своих болельщиков, мне без разницы. Да, тяжело лететь, 38 градусов, тяжелое поле, судейство, но я выходил с мыслью победить, понимая, что вся страна смотрит", — сказал Литвинов.
22-летний Литвинов сыграл за сборную России в двух матчах против Олимпийской сборной Египта, проведя на поле в общей сложности 149 минут. На клубном уровне в нынешнем сезоне у спортсмена семь матчей во всех турнирах без результативных действий. Его соглашение с "Сочи" рассчитано до лета 2027 года.
Источник: Metaratings.
В. Литвинов: я готов и 12 часов летать ради сборной. Я выхожу играть за свою страну, своих болельщиков
Защитник "Сочи" Вячеслав Литвинов высказался об играх за сборную России.
Фото: ФК "Сочи"