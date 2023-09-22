"Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше... Думаю, все получится и все будет хорошо. Просто нужно немного времени ЦСКА", — сказал Гайич.
Защитник выразил надежду, что его команда сможет порадовать болельщиков победой уже в предстоящем матче с "Ростовом", который состоится 24 сентября на стадионе "Ростов-Арена". Он пройдёт в рамках 9-го тура чемпионата России.
Источник: "Известия".
Гайич: думаю, все у ЦСКА получится и все будет хорошо. Просто нужно немного времени
Защитник ЦСКА Милан Гайич надеется, что в ближайшее время у команды исправятся результаты.
Фото: ПФК ЦСКА