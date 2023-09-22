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Михайлов: "Пари НН" очень сильно мне помог. Туда перешел никем, а ушел статусным футболистом

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Полузащитник "Оренбурга" Ярослав Михайлов поблагодарил "Пари НН" за вклад в своё развитие.
Фото: "Чемпионат"
"Очень сильно этот клуб мне помог. Потому что я туда перешел, по сути, никем, а ушел статусным футболистом", — сказал Михайлов.

20-летний Михайлов является воспитанником академии "Зенита". Сезон-2022/2023 cпортсмен провёл на правах аренды в "Пари НН", а по его окончании нижегородский клуб выкупил контракт футболиста. Через пару месяцев "Зенит" выкупил его обратно, а затем сразу же отправил в аренду в "Оренбург" с возможностью выкупа.

Источник: "Известия".


Михайлов Оренбург Нижний Новгород
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