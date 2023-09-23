"Ваня чувствует себя хорошо, восстановление идет по плану. Мы надеемся, что на следующей неделе он начнет работать с командой", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, словенский защитник "Сочи" Ваня Дркушич получил повреждение в матче 8-го тура российской Премьер-лиги со "Спартаком" (1:0). В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 8 встреч за сочинскую команду в чемпионате России и забил один гол. В рамках девятого тура РПЛ "Сочи" сыграет в Самаре с "Крыльями Советов". Игра состоится сегодня, 23 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.
Агент защитника "Сочи" Дркушича: надеемся, на следующей неделе он начнет работать с командой
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, поделился информацией о состоянии здоровья футболиста.
Фото: Sport24