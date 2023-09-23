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Дюков: в октябре молодежная сборная России сыграет с лучшими академиями Бразилии

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Президент РФС Александр Дюков рассказал о соперниках молодежной сборная России по матчам в октябрьскую международную паузу.
Фото: РИА Новости
- Во время октябрьской паузы молодежная сборная России поедет играть в Бразилию. Нашу молодежную сборную сейчас составляют игроки 2004 и 2005 годов рождения. Там они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых "Сантос" и "Палмейрас".

Во время международной паузы на матчи сборных в сентябре молодежная команда России сыграла два товарищеских матча с национальной сборной Узбекистана. Первая контрольная встреча между соперниками завершилась вничью со счетом 3:3. Во второй игре российская сборная оказалась сильнее, одержав победу (2:0). Октябрьская пауза на матчи сборных запланирована на период с 9 по 17-е число.

Источник: ТАСС


Молодежная сборная России Сантос Палмейрас
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