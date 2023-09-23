– Общаемся с Захаряном. Не буду показывать переписку. Он заболел, сидит сейчас взаперти, никуда не выходит. С Сабой Сазоновым, который перешел в "Торино", тоже переписываемся, — передает слова Шунина РИА Новости.
20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". Минувшим летом полузащитник перешел в испанский "Реал Сосьедад". Сегодня стало известно о том, россиянин заболел – он простудился уже во второй раз после своего трансфера в стан сан-себастьянцев. Из-за этого Захарян не сможет сыграть в завтрашнем матче шестого тура Ла Лиги, в рамках которого "Реал Сосьедад" дома встретится с "Хетафе".
Шунин: общаемся с Захаряном. Заболел, сидит сейчас взаперти, никуда не выходит
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин высказался о состоянии своего бывшего одноклубника Арсена Захаряна, который выступает за испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"