"Психологически сложно играть на такой арене, недоброжелательная атмосфера здесь. Это противостояние "Динамо" и "Спартака"? Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то", — сказал Лещенко.
Лещенко вспомнил дружбу болельщиков ЦСКА и "Динамо", когда фанаты по ходу матча между командами перекрикивают названия клубов соперника. Лещенко считает, что болельщики "Спартака" запугивают.
Напомним, красно-белые обыграли "Динамо" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Тео Бонгонда.
Источник: РБ Спорт.
Лев Лещенко: на стадионе "Спартака" психологически сложно играть, недоброжелательная атмосфера
Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о болельщиках "Спартака" после матча команд в 9-м туре РПЛ.
Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press