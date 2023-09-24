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Лев Лещенко: на стадионе "Спартака" психологически сложно играть, недоброжелательная атмосфера

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Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о болельщиках "Спартака" после матча команд в 9-м туре РПЛ.
Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press
"Психологически сложно играть на такой арене, недоброжелательная атмосфера здесь. Это противостояние "Динамо" и "Спартака"? Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то", — сказал Лещенко.

Лещенко вспомнил дружбу болельщиков ЦСКА и "Динамо", когда фанаты по ходу матча между командами перекрикивают названия клубов соперника. Лещенко считает, что болельщики "Спартака" запугивают.

Напомним, красно-белые обыграли "Динамо" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Тео Бонгонда.

Источник: РБ Спорт.


Лещенко Спартак Динамо
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