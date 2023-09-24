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Шунин — о словах Карпина: отъезд в сильный чемпионат — рост, но РПЛ стала интереснее для болельщиков

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина с советом уезжать в зарубежные клубы.
Фото: ФК "Динамо"
"Безусловно, отъезд в сильный чемпионат является для футболиста профессиональным ростом, это логично. Но при этом в РПЛ стало интереснее для болельщиков, в матчах стало забиваться больше мячей, футбол стал более зрелищным", — сказал Шунин.

Спортсмен отметил, что играет в своей стране за родной и любимый клуб, как и многие другие футболисты, получая с этого удовольствие. Шунин подчеркнул, что играть за один коллектив всю карьеру в РПЛ — большое счастье для многих. Вратарь считает, что в России представлен сильный футбольный чемпионат, и не стоит утверждать, что он слабый. Однако Шунин отмечает, что место для роста есть всегда.

Источник: ТАСС.


Шунин Карпин Динамо
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