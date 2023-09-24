Не знаю, почему уже три игры кряду играем на ноль — до этого так не получалось — до этого так не получалось. В каких-то играх, конечно, сохраняли ворота сухими, но вот сейчас уже три подряд. Что можно сказать… Главное — что мы это сделали, хочется продолжать дальше", — сказал Зиньковский.
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив в них один гол и отдав результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, благодаря победе над динамовцами команда Гильермо Абаскаля поднялась в турнирной таблице на четвёртое место с 16 очками в девяти турах.
Источник: RT.
Зиньковский: не знаю, почему "Спартак" уже три игры кряду играет на ноль
Нападающий "Спартака" Антон Зиньковский не знает, за счет чего его команде удалось провести три матча на ноль подряд.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф