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Зиньковский: не знаю, почему "Спартак" уже три игры кряду играет на ноль

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Нападающий "Спартака" Антон Зиньковский не знает, за счет чего его команде удалось провести три матча на ноль подряд.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Не знаю, почему уже три игры кряду играем на ноль — до этого так не получалось — до этого так не получалось. В каких-то играх, конечно, сохраняли ворота сухими, но вот сейчас уже три подряд. Что можно сказать… Главное — что мы это сделали, хочется продолжать дальше", — сказал Зиньковский.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив в них один гол и отдав результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, благодаря победе над динамовцами команда Гильермо Абаскаля поднялась в турнирной таблице на четвёртое место с 16 очками в девяти турах.

Источник: RT.


Зиньковский Спартак
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