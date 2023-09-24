"Карточка Максименко — это безумие. В первом же эпизоде. Каждый раз с таким сталкиваемся", — сказал Абаскаль.
Александр Максименко был вынужден выйти на поле после перерыва, так как у Александра Селихова, начавшего матч, заболела спина. Максименко со своей ролью справился и в отведённое ему время не пропустил. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РИА Новости.
Абаскаль: карточка Максименко — это безумие. Каждый раз с таким сталкиваемся
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о жёлтой карточке, полученной вратарём Александром Максименко в матче с "Динамо" (1:0).
Фото: РИА Новости / Владимир Песня