"Нас устраивает четвёртое место? А как вы думаете? Разве "Спартака" может устраивать такая позиция? Нет, конечно", — сказал Хлусевич.
22-летний Хлусевич в девяти матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал результативную передачу. Московский "Спартак" может опуститься на строчку ниже, если "Урал" в своём матче девятого тура обыграет "Краснодар" на выезде.
Источник: Sport24.
Хлусевич: "Спартак" не может устраивать четвертое место в РПЛ
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал, что команду не устраивает четвёртая строчка в турнирной таблице.
Фото: "Чемпионат"