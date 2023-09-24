"Я за Арсена переживаю. Желаю, чтобы он играл в старте и верю в это. Вера крепка", — сказал Гафин.
Напомним, 20-летний российский вундеркинд из-за болезни пропустит предстоящий матч чемпионата Испании с "Хетафе". Он оказался в Испании в конце августа, когда "Динамо" продало его в "Реал Сосьедад". Соглашение Захаряна с действующей командой рассчитано на шесть лет.
Источник: РИА Новости.
Гафин — о Захаряне: желаю, чтобы он играл в старте и верю в это. Вера крепка
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"