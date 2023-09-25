"Для Келлвена это четвертая игра за клуб, для Файзуллаева — шестая. Конечно, когда есть забитые голы и много позитивных действий, это значит, что адаптация игроков идет в правильном русле", — сказал Федотов.
Специалист отметил, что с каждой такой игрой, которую спортсмены провели в матче с "Ростовом" (3:3), сыгранность только улучшается, а положительных моментов становится больше. Напомним, что оба футболиста в игре, которая прошла на стадионе "Ростов-Арена", отметились голевым действием.
Источник: пресс-служба ЦСКА.
Федотов — об адаптации Келлвена и Файзуллаева: когда есть забитые голы, адаптация игроков идет в правильном русле
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об адаптации к команде футболистов Келлвена и Аббосбека Файзулаева.
Фото: ФК "Сочи"