Сообщается, что с нынешнего сезона игрокам команды выплатят по два миллиона рублей в случае победы над ЦСКА, "Динамо", "Локомотивом" или "Краснодаром". Пять миллионов рублей полагается за победу над "Спартаком". Раньше эта сумма составляла 50 тысяч долларов. За вышеперечисленные команды, кроме "Краснодара", платили по 25 тысяч долларов.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова.
Журналист Карпов: "Зенит" больше не платит игрокам премии в валюте
"Зенит" из Санкт-Петербурга перестал платить своим футболистам премию в валюте.
Фото: РБК Спорт