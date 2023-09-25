После финального свистка матча 9-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2) 35-летний футболист "железнодорожников", отвечая на вопрос журналиста в микст-зоне о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, ответил: "А кто это?"
– Ничего умного в его ответе нет. Просто глупость какую-то несет и не понимает значения своего и Семака. Сравнил себя и Семака – просто глупость. Должен ли отреагировать "Локомотив"? Нет, не должен, – приводит слова Смородской "Спорт день за днем".
Минувшей весной Дзюба демонстративно не пожал руку Семаку после окончания встречи 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер "сине-бело-голубых" протянул руку нападающему для рукопожатия, на что спортсмен отвернулся и позднее признался, что не заметил шага со стороны наставника питерской команды. Сам Семак предположил отказ Артема от рукопожатия с ним тем, что Дзюба "устал, наверное".
24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2). Хозяева открыли счет благодаря голу нападающего сборной Колумбии Матео Кассьерры в первом тайме. "Локомотив" добился волевой победы за счет точных ударов полузащитника Максима Глушенкова и защитника Наира Тикнизяна, который отличился в компенсированное время.
Смородская: ничего умного в ответе Дзюбы нет. Сравнил себя и Семака – просто глупость
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на фразу нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Локомотив"