– Прямо сейчас Вендел – лучший игрок РПЛ? Да. Мы знаем, что Вендел – качественный футболист, и мы видели это на поле. Он умеет играть, знает, что делать с мячом, но у него есть проблемы в голове. Психология. Если честно, я не знаю, чего он хочет в этой жизни. Но это – единственная проблема.
Потому что с мячом он очень хорош. Все, что с ним случилось – это странно, но бывает. Такой человек. В прошлом году тоже была история с Венделом – уеду во "Фламенго", не уеду… Не ушел. И сейчас не ушел. Посмотрим, продолжится ли этот "сериал" летом (улыбается). Да просто никто не хочет его покупать, как я понимаю. Только "Фламенго" хотел, но у них нет столько денег, – цитирует Алейшо "Спорт день за днем".
Прошлым летом Вендел, имея на руках действующий контракт с "Зенитом", не желал возвращаться в Россию и рассчитывал сменить клубную прописку. Об этом на одной из пресс-конференций сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак. 26-летний бразилец пропустил всю предсезонную подготовку "сине-бело-голубых" и начало чемпионата России. Вендела связывали с "Фламенго" и "Наполи". После закрытия летнего трансферного окна в Бразилии "Зенит" внес легионера в заявку на сезон. В 7 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ Вендел забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Журналист Алейшо: у Вендела есть проблемы в голове. Никто не хочет его покупать
Бразильский журналист Фабио Алейшо поделился мнением по поводу нежелания полузащитника "Зенита" Вендела возвращаться в Россию перед стартом сезона-2023/24.
Фото: ФК "Зенит"