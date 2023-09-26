– Переход Изидора в "Зенит" логичен – у него не сложилось в "Локомотиве". Клуб не очень бился за него и особо не давал играть. А он же хочет играть! Изидор – профессионал, который хочет совершенствоваться. Он увидел, что из "Зенита" люди попадают в сборные своих стран – Ловрен и Малком, например. "Зенит" может быть стартовой площадкой для большого футбола. Плюс у "Зенита" было свободно место форварда, не хватало забивного нападающего. А он как раз таким и является. Это очень удачная селекционная работа, – цитирует Орлова Sport24.
Ранее "Зенит" объявил об аренде нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора. Соглашение с 23-летним французом рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает обязательство выкупа контракта по окончании арендного договора. Изидор успешно дебютировал в составе "сине-бело-голубых", выйдя в стартовом составе и забив гол уже на восьмой минуте выездного матча РПЛ с "Рубином" (3:0).
После 9-ти сыгранных туров чемпионата России "Зенит" набрал 17 очков и расположился на третьей строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка, от идущих вторыми "Крыльев Советов" – 1 очко. В ближайшем туре РПЛ команда Сергея Семака 30 сентября на выезде встретится с "Оренбургом".
Орлов: переход Изидора из "Локомотива" в "Зенит" логичен. Он же хочет играть!
Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал логичным трансфер французского форварда Вильсона Изидора из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"