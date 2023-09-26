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Аршавин – о снятии дисквалификации с юношеских сборных: УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с нашей федерацией

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Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на новость о том, что исполком УЕФА хочет вернуть сборные России до 17 лет на международную арену.
Фото: РФС
— U-17 через год станет U-18 и они не смогут принимать участие, плюс без гимна и флага — также сомнительная история. В каких отборах они смогут играть — не понятно. Но это говорит о том, что УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с нашей федерацией.

Сегодня, 26 сентября 2023 года, состоялось очередное собрание исполкома УЕФА. В ходе него было принято решение обратиться к администрации союза, чтобы восстановить сборные России до 17 лет. Организация может вернуть юношеские национальные команды на международные турниры без флага и гимна.

С февраля 2022 года сборная России (по решению УЕФА и ФИФА) отстранена от участия в международных соревнованиях. Сегодня организация на своем официальном сайте сообщила о том, что Россия вернется в мировой футбол лишь после завершения событий на Украине.

Источник: "Матч ТВ"


Аршавин Сборная России УЕФА
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