"Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в "Зенит", — сказал Гарсия.
Отметим, что бразильский футболист, успевший получить паспорт гражданина России, провёл в составе "Зенита" четыре сезона. Он был продан в саудовскую команду перед стартом нынешнего сезона за 60 миллионов евро. В этой команде спортсмен выступает вместе с легендарным Неймаром.
Источник: "РБ Спорт".
Агент: Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в "Зенит"
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего "Аль-Хиляля" Малкома, рассказал, что его клиент скучает по России.
Фото: СЭ