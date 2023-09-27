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Агент: Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в "Зенит"

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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего "Аль-Хиляля" Малкома, рассказал, что его клиент скучает по России.
Фото: СЭ
"Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в "Зенит", — сказал Гарсия.

Отметим, что бразильский футболист, успевший получить паспорт гражданина России, провёл в составе "Зенита" четыре сезона. Он был продан в саудовскую команду перед стартом нынешнего сезона за 60 миллионов евро. В этой команде спортсмен выступает вместе с легендарным Неймаром.

Источник: "РБ Спорт".


Малком Зенит Аль-Хиляль
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