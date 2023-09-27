– Я с Кокориным поддерживаю отношения. Общаемся с ним. Видел, что он забил с пенальти в Лиге Европы. Не рассказывал ли он, почему ушел из "Фиорентины"? Мы с ним о футболе особо не общаемся. Общаемся о Counter-Strike, – приводит слова Соболева "Чемпионат".
На старте нового сезона нападающий "Спартака" Александр Соболев принял участие в 8 играх РПЛ, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. По итогам прошлого чемпионата 26-летний уроженец Барнаула записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач в 26 матчах.
32-летний Александр Кокорин в минувшее трансферное окно перешел из итальянской "Фиорентины" в "Арис" на правах аренды. В составе кипрской команды экс-форвард сборной России уже отметился голом и ассистом.
Соболев: мы с Кокориным о футболе особо не общаемся. общаемся о Counter-Strike
Форвард "Спартака" и национальной сборной России Александр Соболев признался, что поддерживает общение с нападающим кипрского "Ариса" Александром Кокориным.
Фото: ФК "Арис"