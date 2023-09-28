"Считаю, для нашего клуба иметь синтетическое поле — огромное преимущество. Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве — есть риск получить травму", — сказал Гойкович.
Спортсмен отметил, что в Оренбурге практически невозможно уложить натуральный газон, так как перепады температуры в городе не позволят это сделать. Защитник напомнил, что летом температура в Оренбурге может достигать +37 градусов, а осенью опускаться до -10, поэтому он не представляет, как при таких условиях можно играть на натуральном газоне.
Источник: Sport24.
Игрок "Оренбурга" Гойкович: синтетическое поле — наше огромное преимущество
Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович назвал искусственное поле на домашнем стадионе преимуществом для команды.
Фото: ФК "Оренбург"