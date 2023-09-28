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Фернандес: Влашич — лучший футболист, с которым я играл

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Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал Николу Влашича лучшим игроком, с которым он выступал.
Фото: "Чемпионат"
"Лучший футболист, с которым я выходил на поле в одной команде? Влашич", — заявил Фернандес.

Спортсмены вместе играли за московскую команду с 2018 по 2021 год. Затем хорватский полузащитник перешёл в "Вест Хэм": однако закрепиться в английской команде он не смог, и через год отправился на правах аренды в итальянский "Торино", который в дальнейшем выкупил его контракт. Фернандес же покинул ЦСКА в 2022 году, а через год перешёл в "Зенит".

Источник: Sport24.


ЦСКА Влашич Марио Фернандес Зенит Торино
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