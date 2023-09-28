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Озбилиз: после Карпина у нас в "Спартаке" турбулентное время было. Не было стабильности

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Бывший полузащитник "Спартака" Араз Озбилиз признался, что после ухода Валерия Карпина в команде началось турбулентное время.
Фото: Getty Images
"После Карпина у нас в "Спартаке" турбулентное время было. Не было стабильности. Поэтому если бы вместо Валерия Георгиевича пришел не Дмитрий Гунько, а другой тренер, то, думаю, всё равно команде было бы в это время тяжело", — сказал Озбилиз.

Спортсмен отметил, что неправильно говорить фразу "не получилось", потому что Гунько доказывает свою состоятельность в чемпионате Армении и показывает, что он отличный тренер. Озбилиз заметил, что у специалиста есть все возможности стать ещё лучше, потому что Гунько работает фанатично, стараясь анализировать всё то, что происходит в футболе и затем применяя это на своей команде.

Источник: "Известия".


Озбилиз Спартак Гунько Карпин Ростов
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