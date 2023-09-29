- Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка. Мы хотим сейчас паузы, не стремимся к комментариям и высказываниям. А уж тем более не хотим вступать в какие-то распри и давить на клуб через прессу. Нет, все в порядке. Встреча с руководством "Спартака" осенью? Пока нет временных отрезков. Клуб выразил готовность на тот момент, но дата, когда мы начнем работать по данному направлению, не была указана.
Напомним, действующее соглашение капитана "Спартака" Георгия Джикии с клубом рассчитано до конца мая 2024 года. Центральный защитник играет за "красно-белых" с 2017 года. На его счету 211 матчей за московский клуб, в которых он забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что "Спартак" готов пролонгировать контракт с футболистом только с условием, что 29-летний игрок пойдет на существенное понижение зарплаты.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 8 матчах за столичный коллектив и пока не отметился голевыми действиями. Отметим, что Джикия оставался на скамейке запасных в трех из пяти последних матчей "Спартака" во всех соревнованиях.
Источник: "СЭ"
Агент Джикии: не хотим давить на "Спартак" через прессу. Нет никакой паники, дедлайнов и переживаний
Агент защитника "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев поделился информацией о переговорах с клубом по новому контракту футболиста.
Фото: RT