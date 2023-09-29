"Переход Нестора в "Зенит" зимой? Все может быть, посмотрим", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный полузащитник Родриго Нестор является воспитанником "Сан-Паулу". Действующее соглашение 23-летнего бразильского хавбека с клубом истекает в феврале 2028 года. По информации Transfermarkt ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.
В этом сезоне Нестор сыграл 47 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 7 голевых ассистов.
Агент полузащитника "Сан-Палу" Нестора: трансфер в "Зенит" зимой? Все может быть
Агент хавбека "Сан-Палу" Родриго Нестора Десио Берман рассказал, что переход его клиента в "Зенит" может состояться этой зимой.
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