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Агент полузащитника "Сан-Палу" Нестора: трансфер в "Зенит" зимой? Все может быть

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Агент хавбека "Сан-Палу" Родриго Нестора Десио Берман рассказал, что переход его клиента в "Зенит" может состояться этой зимой.
Фото: Getty Images
"Переход Нестора в "Зенит" зимой? Все может быть, посмотрим", - цитирует агента "РБ Спорт".

Центральный полузащитник Родриго Нестор является воспитанником "Сан-Паулу". Действующее соглашение 23-летнего бразильского хавбека с клубом истекает в феврале 2028 года. По информации Transfermarkt ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

В этом сезоне Нестор сыграл 47 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 7 голевых ассистов.


Зенит Сан-Паулу
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