"Это фейк", — заявил Нур Чеби.
Напомним, в зимнее трансферное окно "Бешикташ" хотел подписать российского полузащитника, но не сумел договориться с "Локомотивом" о сумме выкупа. Баринов позднее заявлял, что не расстался с мечтой поиграть в Европе и готов рассмотреть варианты из Турции.
Источник: Sport24.
Президент "Бешикташа" опроверг информацию об интересе к подписанию Баринова
Президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби опроверг информацию, что его команда в летнее трансферное окно хотела вновь подписать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"