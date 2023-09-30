– Мы понимаем наше положение, на какой позиции находимся, поэтому выходим каждый раз забирать три очка. Сейчас то время, когда нужно набирать очки, а после 20-го тура смотреть таблички и рассчитывать на что-то. Сейчас не хочется загадывать, прошло десять матчей.
Сегодня "Краснодар" в рамках десятого тура чемпионата России по футболу на выезде сыграл против казанского "Рубина". "Быки" одержали викторию со счетом 2:0. Благодаря данному результату южанам удалось заработать 24 балла. Они упрочили свое лидерство в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, в 11-м туре отечественного первенства "Краснодар" на своем поле сыграет против "Ростова". Эта встреча состоится 7 октября.
Источник: РИА Новости
Сафонов – о лидерстве "Краснодара" в РПЛ: после 20-го тура будем смотреть таблички. Сейчас не хочется загадывать
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о лидерстве "быков" в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"