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Гендир "Пари НН": в стратегии прописано, что мы должны быть вверху турнирной таблицы

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался об амбициях команды в нынешнем сезоне.
Фото: личный архив
"Поэтому и Юрану, и мне, и клубу, и вообще в стратегии прописано, что мы должны быть вверху турнирной таблицы. В настоящий момент мы идем туда вместе", — сказал Мелик-Гусейнов.

Напомним, в минувшем туре нижегородская команда с минимальным счётом уступила московскому "Локомотиву". Сейчас "Пари НН", набравший 14 очков, занимает в турнирной таблице девятое место.

Источник: Sport24.


Нижний Новгород Юран
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