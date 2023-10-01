"Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве... Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему", — сказал Гарсия.
Агент отметил, что у его клиента нет травм или других причин, по которым он мог бы пропускать матчи. Однако он отметил, что не участвует в выборе состава команды на матчи.
Напомним, бразильский защитник оказался в "Зените" в январе 2023 года.
Источник: Metaratings.
Агент Ренана: никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня в резерве
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" Роберта Ренана, высказался о игровом времени футболиста в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"