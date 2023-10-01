"Будет очень интересно, сыграют две "веселые" команды, обе играют и в атаку хорошо, не так много пропускают в последних матчах. Так что шансы — 50 на 50. Жду яркой игры, которая будет хорошей проверкой для "Спартака", даже экзаменом", — сказал Шишкин.
Отметим, что самарская команда удачно начала сезон, набрав в девяти матчах 18 очков и занимая в турнирной таблице второе место. Если команда Игоря Осинькина победит, то вернёт расстояние в три очка от лидирующего "Краснодара" и оторвётся на три очка от идущего третьим "Зенита".
У "Спартака" 16 очков и пятая строчка, которая по итогам тура может превратиться во вторую.
Источник: "РБ Спорт".
Шишкин — о "Крыльях Советов": хорошая проверка для "Спартака", даже экзамен
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Крыльями Советов" в 10-м туре РПЛ.
Фото: РФС