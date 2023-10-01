"Был интерес из "Локомотива", рассматривали.. Могли вернуть в аренду. Но я думаю, что "Аталанта" бы не пошла на это ни под каким соусом. Я пробовал забрасывать туда удочку, но нет", — сказал Шпинев.
27-летний Миранчук является воспитанником академии железнодорожников. В итальянской команде спортсмен оказался в сентябре 2020 года, а минувший сезон провёл на правах аренды в "Торино". В нынешнем полузащитник провёл на поле 56 минут в трёх матчах за "Аталанту" во всех турнирах. Контракт между сторонами истекает в конце сезона.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Миранчука: "Локомотив" пытался взять его в аренду, но "Аталанта" не пошла бы на это ни под каким соусом
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчкука, заявил, что в летнее трансферное окно "Локомотив" пытался вернуть игрока.
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