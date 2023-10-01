"Важный матч и долгожданная победа! В начале нам было тяжело, мы не должны были думать об этой злосчастной серии, но в наших головах эта мысль не могла найти себе покоя", — сказал Гайич.
Напомним, московская команда в последний раз побеждала в чемпионате России до матча с "Балтикой" ещё 1.5 месяца назад, когда 13 августа встречалась с "Сочи". С тех пор коллектив Владимира Федотова не побеждал в РПЛ.
Источник: Sport24.
Гайич — о победе над "Балтикой": долгожданная. Мы не должны были думать об этой злосчастной серии
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу над "Балтикой" (1:0) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА