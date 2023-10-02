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Черчесов — на вопрос о замене Абаскаля: не хочу говорить на эту тему

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Российский тренер Станислав Черчесов отказался комментировать информацию о возможном назначении в "Спартак" в случае увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"Извините, не хочу говорить на эту тему", — сказал Черчесов.

Ранее появилась информация, что Черчесов и нынешний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин являются главными кандидатами на замену Гильермо Абаскаля в случае увольнения испанца с поста главного тренера "Спартака". Отметим, что Карпин и Черчесов ранее были главными тренерами красно-белых.

Источник: "Матч ТВ".


Черчесов Спартак Абаскаль
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