"Извините, не хочу говорить на эту тему", — сказал Черчесов.
Ранее появилась информация, что Черчесов и нынешний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин являются главными кандидатами на замену Гильермо Абаскаля в случае увольнения испанца с поста главного тренера "Спартака". Отметим, что Карпин и Черчесов ранее были главными тренерами красно-белых.
Источник: "Матч ТВ".
Черчесов — на вопрос о замене Абаскаля: не хочу говорить на эту тему
Российский тренер Станислав Черчесов отказался комментировать информацию о возможном назначении в "Спартак" в случае увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»