Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
16:00
КАМАЗНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Сокол
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
22:00
КадисНе начат
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат
Лас-Пальмас
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ВеронаНе начат
Сассуоло
19:30
МонцаНе начат
Фиорентина
21:45
КальяриНе начат
Рома
21:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
21:45
НантНе начат

Жуков: после таких поражений, Абаскаль сам может подумать о своей дальнейшей судьбе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик "Спартака" Александр Жуков высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: Матч ТВ
"Масса вопросов... Но главный из них — у команды в целом не выстроена игра... Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе", — сказал Жуков.

Напомним, испанский специалист возглавил команду летом 2022 года и в первом же матче разгромно проиграл "Зениту" (0:4) в игре за Суперкубок страны. В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место, пропустив вперёд лишь ЦСКА и "Зенит". В нынешнем сезоне команда идёт пятой.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится