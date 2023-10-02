"Масса вопросов... Но главный из них — у команды в целом не выстроена игра... Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе", — сказал Жуков.
Напомним, испанский специалист возглавил команду летом 2022 года и в первом же матче разгромно проиграл "Зениту" (0:4) в игре за Суперкубок страны. В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место, пропустив вперёд лишь ЦСКА и "Зенит". В нынешнем сезоне команда идёт пятой.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Жуков: после таких поражений, Абаскаль сам может подумать о своей дальнейшей судьбе
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик "Спартака" Александр Жуков высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: Матч ТВ