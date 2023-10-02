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Бубнов – о поражении "Спартака" от "Крыльев Советов": это позорище, Абаскаль должен подать в отставку

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Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов отреагировал на поражение московского клуба от самарских "Крыльев Советов" (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: Sportbox
– Абаскаль после такого поражения должен прийти к руководству и подать в отставку. Это не катастрофа, это позорище "Спартака", — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, 1 октября 2023 года в Самаре прошел центральный матч 10-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местные "Крылья Советов" сыграли против московского "Спартака". Подопечные Гильермо Абаскаля уступили "волжанам" со счетом 0:4. После данной игры красно-белые остались с 16 очками на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.


Бубнов Спартак Крылья Советов Абаскаль
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