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Рассказов: всех очень удивила замена Промеса за полчаса до финального свистка. Я был немного в шоке

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Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов признался, что был удивлен решением главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля заменить нападающего "красно-белых" Квинси Промеса в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Как игралось против Промеса? Всех очень удивила его замена за полчаса до финального свистка. Да и я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее, – цитирует Рассказова "СЭ".

В минувшие выходные "Спартак" потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" со счетом 0:4. Вингер гостей Квинси Промес вышел в стартовом составе, но был заменен на 60-й минуте при 0:2. Вместо него на поле появился полузащитник Антон Зиньковский. В оставшееся до финального свистка время "красно-белые" пропустили еще дважды.

После трети турнирной дистанции команда Гильермо Абаскаля опустилась на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Крупный проигрыш от волжан породил слухи о готовящейся отставке 34-летнего испанца с поста главного тренера команды. Кандидатами на замену называются Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич, который возглавляет лидера таблицы РПЛ "Краснодар".

В среду, 4 октября, "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо" в столичном дерби в рамках 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. В воскресенье, 8 октября, "красно-белым" предстоит еще одно дерби с ЦСКА в чемпионате страны.


Спартак Крылья Советов Промес Рассказов Абаскаль
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