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Булыкин: как можно кого-то хвалить из "Зенита", если он пропускает три от аутсайдера?!

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Экс-форвард сборной России и немецкого "Байера 04" Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, заслуживает ли кто-то в "Зените" похвалы после матча с "Оренбургом" (1:3).
Фото: "ТАСС"
"Нет. Как можно кого-то хвалить, если твоя команда пропускает три от аутсайдера?! В обороне допустили грубейшие ошибки! И впереди мало что получалось. Моменты вроде создавали, но выжать из них ничего не смогли", — передает слова Булыкина "Спорт-Экспресс".

"Зенит" встречался с "Оренбургом" в рамках 10-го тура РПЛ. Встреча проходила в Оренбурге. Сине-бело-голубые забили быстрый гол на второй минуте игры. Позже игроки "Оренбурга" ответили петербуржцам 3 голами. После 10-го тура петербургский клуб опустился на четвёртое место в таблице РПЛ. "Зенит" набрал 17 очков.

В следующий раз "Оренбург" и "Зенит" встретятся в апреле следующего года. Действующий чемпион России примет оренбуржцев на "Газпром Арене".


Зенит Оренбург Булыкин
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