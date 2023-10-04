- У "Спартака" будет максимальная ротация. Связано это с тем, что в Кубке на данном этапе вопросы решены. Говоря о ротации "Спартака", Абаскаль может устроить ее на ровном месте. Тяжело уловить ход его мыслей. Я его не критикую, я к нему отношусь с симпатией. Во всяком случае любой рыжий тренер всегда вызывает у меня симпатию, как и рыжий футболист. Рыжий игрок всегда имеет у меня место в составе.
Московское дерби в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором "Динамо" примет на своем поле "Спартак", пройдет сегодня, 4 октября. Матч состоится на "ВТБ Арене" в Москве, начало - в 16:45 по местному времени. Главным арбитром назначен Владимир Москалев.
Коллектив Гильермо Абаскаля первым в текущем розыгрыше Пути РПЛ Кубка России досрочно вышел в плей-офф турнира. После победы в прошлом туре над "Пари НН" со счетом 3:0 "красно-белые" досрочно обеспечили себе первое место в квартете D. "Динамо" после четырех туров набрало 5 очков, с которыми "бело-голубые" расположилась на втором месте в этой же группе.
Источник: "Матч ТВ"
Григорян - об Абаскале: отношусь с симпатией к любому рыжему тренеру, но тяжело уловить ход его мыслей
Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча Кубка России "Динамо" - "Спартак".
Фото: Global Look Press