"Многие российские футболисты могут играть в Европе. Я посоветовал бы каждому россиянину поехать в Европу, попробовать поиграть в другом чемпионате, посмотреть на себя", — сказал Бистрович.
Хорватский легионер отметил, что в чемпионате России по-прежнему сохраняется высокий уровень футбола и особенно отметил россиян, выступающих за ЦСКА. Бистрович считает, что своими выступлениями за "Базель" форвард армейцев Фёдор Чалов доказал, что способен выступать на уровне Европы.
Источник: Sport24.
Бистрович: посоветовал бы каждому россиянину попробовать свои силы в другом чемпионате
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович заявил, что советует каждому российскому футболисту попробовать свои силы в Европе.
Фото: "Чемпионат"