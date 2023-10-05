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Бистрович: посоветовал бы каждому россиянину попробовать свои силы в другом чемпионате

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Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович заявил, что советует каждому российскому футболисту попробовать свои силы в Европе.
Фото: "Чемпионат"
"Многие российские футболисты могут играть в Европе. Я посоветовал бы каждому россиянину поехать в Европу, попробовать поиграть в другом чемпионате, посмотреть на себя", — сказал Бистрович.

Хорватский легионер отметил, что в чемпионате России по-прежнему сохраняется высокий уровень футбола и особенно отметил россиян, выступающих за ЦСКА. Бистрович считает, что своими выступлениями за "Базель" форвард армейцев Фёдор Чалов доказал, что способен выступать на уровне Европы.

Источник: Sport24.


Бистрович Балтика
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