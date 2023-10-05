Это самый слабый "Спартак"? Да нормальный, они ничего не создали, потому что защита отлично сыграла", — сказал Бессмертный.
Отметим, что перед игрой у красно-белых уже не было задач в Кубке России, так как они досрочно оформили выход в следующую часть Пути РПЛ Кубка страны. Напомним, что "Спартак" выиграл Кубок в 2022 году, обыграв в финале турнира как раз "Динамо".
Источник: Sport24.
Бессмертный: нормальный "Спартак", просто защита "Динамо" отлично сыграла
Защитник "Динамо" Станислав Бессмертный высказался после победы над "Спартаком" (3:0) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"