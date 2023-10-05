Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
19:45
Вест ХэмНе начат
Бетис
19:45
СпартаНе начат
Марсель
19:45
Брайтон энд Хоув АльбионНе начат
Ливерпуль
22:00
Сент ЖиллуазНе начат
Вильярреал
22:00
РеннНе начат
Мольде
22:00
БайерНе начат

Бессмертный: нормальный "Спартак", просто защита "Динамо" отлично сыграла

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Динамо" Станислав Бессмертный высказался после победы над "Спартаком" (3:0) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
Это самый слабый "Спартак"? Да нормальный, они ничего не создали, потому что защита отлично сыграла", — сказал Бессмертный.

Отметим, что перед игрой у красно-белых уже не было задач в Кубке России, так как они досрочно оформили выход в следующую часть Пути РПЛ Кубка страны. Напомним, что "Спартак" выиграл Кубок в 2022 году, обыграв в финале турнира как раз "Динамо".

Источник: Sport24.


Спартак Бессмертный Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится