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Салихова: вопросы об отставке Абаскаля нужно задавать Эшуорту. Каттани не довел бы такой ситуации

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Зарема Салихова высказалась на тему возможного увольнения Гильермо Абаскаля из "Спартака" и вспомнила экс-спортивного директора команды Луку Каттани.
Фото: ФК "Спартак"
"Вопросы [об отставке] надо задавать спортивному директору. Раньше был один Лука [Каттани], теперь весь "Лукойл". Лука не довел бы такой ситуации", — сказала Салихова.

Отметим, что московский "Спартак" проиграл два последних матча в чемпионате и Кубке России с общим счётом 0:7. Судьба испанского наставника коллектива находится на волоске, однако не факт, что прямо сейчас будут приняты меры в отношении его будущего.

Источник: РИА Новости.


Каттани Абаскаль Салихова Спартак
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