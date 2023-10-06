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Онопко: ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал

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Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал решение ФИФА и УЕФА о допуске сборной России U17 до международных соревнований.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
"Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда... Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам", — сказал Онопко.

Напомним, УЕФА и ФИФА, в марте 2022 года забанившие российские клубы и сборные, в сентябре-октябре 2023 года разрешили сборной России U17 принимать участие в международных матчах без флага и гимна. Многие страны сразу же отказались от возможных матчей с нашей командой.

Источник: "Чемпионат".


Онопко ФИФА УЕФА
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