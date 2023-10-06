"Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда... Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам", — сказал Онопко.
Напомним, УЕФА и ФИФА, в марте 2022 года забанившие российские клубы и сборные, в сентябре-октябре 2023 года разрешили сборной России U17 принимать участие в международных матчах без флага и гимна. Многие страны сразу же отказались от возможных матчей с нашей командой.
Источник: "Чемпионат".
Онопко: ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал
Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал решение ФИФА и УЕФА о допуске сборной России U17 до международных соревнований.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня